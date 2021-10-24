Политолог назвал единственное условие, при котором Курилы отойдут Японии

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида предпримет любые попытки, чтобы вернуть Курильские острова, будь то санкции или создание ядерного оружия. Об этом рассказал профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин в беседе с Ura.ru.

"Япония может предпринять разные шаги для возвращения Курил: и купить, и надавить. Возможны экономические санкции, дальше речь пойдёт о создании ядерного оружия. Однако вернуть Курилы возможно, только если Россия потерпит поражение в войне, но, скорее всего, до этого никогда не дойдёт", — объяснил Ярулин.

По его словам, очевидно стратегическое значение островов для Страны восходящего солнца — там японцы смогут разместить американские ракеты. И тогда России закроется выход в Мировой океан, она останется заперта в Охотском море. Кроме того, до Второй мировой войны у Японии было доминирующее положение в Индо-Тихоокеанском регионе, и теперь Токио хочет вернуть его.

"Япония очень хочет войти в НАТО. При этом Японию поддерживают США, которые стремятся доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, создавая союзы против России. Япония является непосредственным участником этих союзов", — сказал Ярулин.

Ранее японцы призвали силой отобрать Курильские острова у России. При этом некоторые жители Страны восходящего солнца отмечают, что недовольство РФ заявлениями Токио о принадлежности региона вполне заслуженно.