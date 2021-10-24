В Подмосковье впервые с начала пандемии ковидом за сутки заразилось более трёх тысяч человек
Ранее эту отметку преодолевали только Москва и Петербург. Общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе достигло 499 156.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Московской области за сутки выявили 3030 случаев коронавируса, что является новым максимумом с начала пандемии. Как уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за минувшие 24 часа от ковида оправилось 2556 пациентов, при этом умерло 33 человека.
В целом за всю эпидемию в Подмосковье было выявлено 499 156 случаев заражения CoViD-19, выздоровело 427 770 пациентов, умерло 8480 человек с диагнозом коронавирус. Сейчас в регионе зафиксировано 62 906 так называемых активных случаев ковида.
Ранее Лайф писал, что в Московской области введут локдаун на время нерабочих дней. В частности, в регионе приостановят работу заведения общепита, кинотеатры, цирки, салоны красоты и фитнес-клубы.
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