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В Подмосковье впервые с начала пандемии ковидом за сутки заразилось более трёх тысяч человек

Ранее эту отметку преодолевали только Москва и Петербург. Общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе достигло 499 156.

24 октября, 08:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Московской области за сутки выявили 3030 случаев коронавируса, что является новым максимумом с начала пандемии. Как уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за минувшие 24 часа от ковида оправилось 2556 пациентов, при этом умерло 33 человека.

В России за сутки выявили 35 660 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 35 660 новых случаев коронавируса

В целом за всю эпидемию в Подмосковье было выявлено 499 156 случаев заражения CoViD-19, выздоровело 427 770 пациентов, умерло 8480 человек с диагнозом коронавирус. Сейчас в регионе зафиксировано 62 906 так называемых активных случаев ковида.

В Подмосковье зрителей не пустят на спортивные мероприятия во время нерабочих дней

В Подмосковье зрителей не пустят на спортивные мероприятия во время нерабочих дней

Ранее Лайф писал, что в Московской области введут локдаун на время нерабочих дней. В частности, в регионе приостановят работу заведения общепита, кинотеатры, цирки, салоны красоты и фитнес-клубы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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