В России за сутки выявили 35 660 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 8,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 22 784 человека. Скончалось 1072 человека — немногим меньше, чем накануне, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность осталась на уровне 2,8%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 241 643 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписан по выздоровлении в России 7 165 921 человек. За весь период в России умерло 230 600 человек", — отмечается в сообщении штаба.