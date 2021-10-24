В России за сутки выявили 35 660 новых случаев коронавируса
От болезни за 24 часа вылечилось 22 784 человека, общее число выздоровевших достигло 7 165 921.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В России за минувшие сутки выявлено 35 660 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.
Как отмечается, у 8,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 22 784 человека. Скончалось 1072 человека — немногим меньше, чем накануне, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность осталась на уровне 2,8%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 241 643 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписан по выздоровлении в России 7 165 921 человек. За весь период в России умерло 230 600 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о падении в "ковидную пропасть" без вакцинации. Медик считает, что нужно охватить прививками от коронавируса как можно больше людей и как можно быстрее.
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