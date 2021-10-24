В Москве возросло число пациентов с тяжёлым течением ковида, заявили врачи

В Москве в осеннюю волну пандемии увеличилось число пациентов с тяжёлым течением коронавируса. Об этом заявила главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"Количество тяжёлых, именно тяжёлых, пациентов, оно двигается к 80–70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра", — сказала главврач.

Специалист отметила, что большую часть таких пациентов составляют пожилые люди. При этом Лысенко подчеркнула, что средний возраст заражённых существенно снизился — сейчас очень активно болеют дети, для них разворачиваются специальные койки.