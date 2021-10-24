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В Москве возросло число пациентов с тяжёлым течением ковида, заявили врачи

Большую часть таких больных составляют пожилые люди, однако при этом средний возраст заражённых существенно снизился — очень активно заражаются дети.

24 октября, 07:56
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Москве в осеннюю волну пандемии увеличилось число пациентов с тяжёлым течением коронавируса. Об этом заявила главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"Количество тяжёлых, именно тяжёлых, пациентов, оно двигается к 80–70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра", — сказала главврач.

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Специалист отметила, что большую часть таких пациентов составляют пожилые люди. При этом Лысенко подчеркнула, что средний возраст заражённых существенно снизился — сейчас очень активно болеют дети, для них разворачиваются специальные койки.

Ранее Лайф рассказывал, что инфекционист предупредил россиян о падении в "ковидную пропасть" без вакцинации. Николай Малышев считает, что нужно охватить прививками от коронавируса как можно больше людей и как можно быстрее.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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