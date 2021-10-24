Александра Квик (профессиональный псевдоним) работает частным детективом всего год, но за это время успела поймать с поличным 150 изменщиков. В последнее время спрос на её услуги вырос: статистика регистраций на сайтах знакомств показывает, что всё больше людей стремятся завязать роман на стороне. И Александра знает, как их вычислить, пишет The Sun.

49-летняя мать-одиночка родила шестерых детей и сейчас нянчится уже с четырьмя внуками. По её словам, изменщиков (как мужчин, так и женщин) можно вывести на чистую воду благодаря всего нескольким признакам.

Во-первых, они начнут фанатично оберегать от вас свой телефон. Если у них никогда не было ПИН-кода, они его поставят. А мужчины приобретут новую привычку: вытаскивать всё из карманов брюк перед стиркой, чтобы замести следы Александра Квик Частный детектив

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Ещё один лайфхак от Александры: изменщики обычно слишком подробно описывают события, происходившие с ними в течение дня, если пытаются скрыть любовные похождения на стороне. Этот и многие другие выводы она сделала, занимаясь, по её собственному определению, "самой негламурной работой в мире".

Для обывателя профессия частного детектива окутана романтическим ореолом, но на самом деле всё не так, как в сериалах. Большую часть времени я провожу, сидя в машине и наблюдая за обычными людьми. В этом нет ничего захватывающего Александра Квик Частный детектив

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Впрочем, иногда Александре всё же приходится использовать "шпионские" методы, например трекеры, отслеживающие местоположение автомобиля. Всё в рамках закона: устройство крепится к машине, только если она принадлежит самому клиенту.

За весь период работы детективом меня ни разу не засекли. Люди слишком заняты собой, чтобы заметить слежку. К тому же я единственная женщина-детектив в нашей организации. Остальные — мужчины, бывшие полицейские или военные Александра Квик Частный детектив

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Помимо трекеров Александра регулярно использует подслушивающие устройства, которые устанавливаются в машине самим заказчиком слежки. Ещё один способ наблюдения за неверными — приложение в телефоне, которое передаёт данные о местоположении. "Шпионские" смартфоны ничего не подозревающим партнёрам дарят сами клиенты Александры.

Иногда техника делает за меня всю работу. Остаётся только откинуться на спинку кресла и зафиксировать все данные. Больше всего я люблю, когда у объекта слежки есть аккаунт в соцсетях с выключенными настройками приватности Александра Квик Частный детектив

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