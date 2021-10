Солист популярной в 60-х группы Jay and the Americans умер на 83-м году жизни

В возрасте 82 лет умер музыкант Джей Блэк, солиcт популярной в 1960-х годах американской рок-группы Jay and the Americans. Он исполнил культовую версию классической песни This Magic Moment. Об этом сообщается на странице группы в "Фейсбуке" .

Джей Блэк родился 2 ноября 1938 года. С коллективом Jay and the Americans он начал выступать в 1962 году. На это десятилетие и пришёлся пик популярности группы. Музыканты выпустили такие хиты, как Come a Little Bit Closer, Cara Mia, Walkin 'in the Rain, Only in America. Как отмечает издание Deadline, Блэка называли The Voice, что в переводе означает "голос", из-за его навыков певца. Отметим, сама группа распалась в 1973 году, но Дэвид Блатт до 2017 года продолжал сольную карьеру.