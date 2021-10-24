В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц
Уточняется, что 16-летняя девушка жива и невредима. При этом не сообщается, где подросток находился всё это время.
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В Красноярске полицейские разыскали 16-летнюю девушку, которая перестала выходить на связь накануне после того, как вышла из кинотеатра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
Правоохранители также отметили, что школьница жива и невредима. Однако не уточняется, где именно она находилась всё это время.
Напомним, ранее в полиции Красноярска сообщили, что за сутки в городе пропали две школьницы. Они незнакомы друг с другом, однако живут в одном районе города. Поиски 13-летней девочки, которая вышла в субботу из дома и до сих пор не вернулась, продолжаются.
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