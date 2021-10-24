В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц

В Красноярске полицейские разыскали 16-летнюю девушку, которая перестала выходить на связь накануне после того, как вышла из кинотеатра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Правоохранители также отметили, что школьница жива и невредима. Однако не уточняется, где именно она находилась всё это время.