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В Красноярске нашли одну из двух пропавших школьниц

Уточняется, что 16-летняя девушка жива и невредима. При этом не сообщается, где подросток находился всё это время.

24 октября, 05:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Красноярске полицейские разыскали 16-летнюю девушку, которая перестала выходить на связь накануне после того, как вышла из кинотеатра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Правоохранители также отметили, что школьница жива и невредима. Однако не уточняется, где именно она находилась всё это время.

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Напомним, ранее в полиции Красноярска сообщили, что за сутки в городе пропали две школьницы. Они незнакомы друг с другом, однако живут в одном районе города. Поиски 13-летней девочки, которая вышла в субботу из дома и до сих пор не вернулась, продолжаются.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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