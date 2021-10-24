В Красноярске пропали две незнакомые друг с другом школьницы
И 13-летняя, и 16-летняя девушки — из одного района города. Помощь в поисках оказывают волонтёры.
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В Красноярске разыскивают двух школьниц, которые пропали накануне. Девочки разного возраста, перестали выходить на связь в разное время. Однако обе, как говорят полицейские, проживали в одном районе города.
Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Красноярскому краю, 13-летняя школьница вышла в субботу из дома и до сих пор не вернулась. Также поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что его 16-летняя падчерица вечером вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и отправилась домой, после чего её телефон стал недоступен. Поисками занимаются полицейские, помощь оказывают волонтёры.
Ранее Лайф рассказывал о трагических событиях в Вологде. Там нашли убитой девятилетнюю девочку, которая пропала 16 октября. Тело обнаружили в квартире женщины, которая к тому времени уже успела уехать в Карелию. Там её и задержали.
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