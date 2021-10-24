Экс-разведчик МИ-6 заявил о вере России в способность развалить ЕС

Экс-сотрудник службы внешней разведки Великобритании MИ6 Кристофер Стил, заявил, что Россия якобы уверенна в своей способности добиться развала Европейского союза, в том числе благодаря влиянию на внутреннюю политику ЕС.

"Я думаю, они полагают, что они могут развалить ЕС. Они могут полагать, что могут работать через, в частности, восточноевропейские страны, где правительства им симпатизируют, а также через крайние левые и правые партии в западноевропейских странах", — заявил Стил, отвечая на соответствующий вопрос в интервью каналу Sky News.

По мнению Стила, Россия якобы считает, что польза для Запада не отвечает её интересам. И это, полагает бывший разведчик, приведёт к серьёзным угрозам целостности западных стран. Экс-сотрудник МИ6 заявил, что у него даже есть доказательства "враждебных действий России против Великобритании", в том числе касающихся Brexit, а также референдума о независимости Шотландии. Однако о каких конкретных доказательствах идёт речь, он не пояснил.

"В руководстве Российской Федерации есть серьёзные люди, которые считают, что они находятся с нами в состоянии войны. Тот факт, что наши политики не хотят ни признавать этого, ни разбираться с этим, представляет большую проблему", — заключил Стил.