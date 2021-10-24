В Германии предложили способ противостоять России на топливном рынке
Немецкий журналист заявил, что министры готовы обсудить вопрос объединённых закупок газа странами ЕС.
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Способ "противостоять" России на фоне повышения цен на газ в Европе предложил немецкий журналист Кристоф Хервартц. По его мнению, странам Евросоюза следует начать покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности.
"Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России", — пишет Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt.
Хервартц утверждает, что европейские политики уже рассматривают перспективу объединения. Он пишет, что министры энергетики хотят обсудить этот вопрос на следующей неделе. Автор публикации также отмечает, что большую "независимость" от России принесёт широкое использование энергии воды, солнца и ветра.
Ранее Лайф сообщал, что в бундестаге настаивают на скорейшем запуске "Северного потока – 2". Председатели комитетов немецкого парламента считают, что высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода газопровода в эксплуатацию.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, но цена быстро начала снижаться. Так, 18 октября стоимость топлива упала до 980 долларов за тысячу кубометров.
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