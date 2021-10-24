В Германии предложили способ противостоять России на топливном рынке

Способ "противостоять" России на фоне повышения цен на газ в Европе предложил немецкий журналист Кристоф Хервартц. По его мнению, странам Евросоюза следует начать покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности.

"Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России", — пишет Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt.

Хервартц утверждает, что европейские политики уже рассматривают перспективу объединения. Он пишет, что министры энергетики хотят обсудить этот вопрос на следующей неделе. Автор публикации также отмечает, что большую "независимость" от России принесёт широкое использование энергии воды, солнца и ветра.