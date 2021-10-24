Следственный комитет РФ обнародовал видео с камеры наблюдения в Орске, которая сняла, как убийца девушки тащил чемодан с её телом. По факту расправы над 39-летней жительницей города задержан её 42-летний знакомый.

"В ходе проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями была установлена личность потерпевшей. Ею оказалась 39-летняя жительница города. После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что эти сведения "нашли своё подтверждение в ходе дальнейшего следствия". В региональном УМВД РФ ранее сообщали, что 42-летний ранее не судимый житель Орска "в содеянном сознался".