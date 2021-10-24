"В содеянном сознался": Камеры в Орске сняли, как убийца девушки тащил чемодан с её телом
В квартире мужчины нашли молоток и нож, которые он мог использовать для избавления от останков.
Следственный комитет РФ обнародовал видео с камеры наблюдения в Орске, которая сняла, как убийца девушки тащил чемодан с её телом. По факту расправы над 39-летней жительницей города задержан её 42-летний знакомый.
"В ходе проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями была установлена личность потерпевшей. Ею оказалась 39-летняя жительница города. После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что эти сведения "нашли своё подтверждение в ходе дальнейшего следствия". В региональном УМВД РФ ранее сообщали, что 42-летний ранее не судимый житель Орска "в содеянном сознался".
Напомним, накануне Лайф сообщал, что в Орске дети нашли чемодан с останками женщины. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал найти виновных в убийстве в максимально короткие сроки. Вскоре предполагаемый преступник был задержан. При обыске у него нашли молоток и нож, которые он мог использовать для избавления от тела.
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