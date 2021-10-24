У берегов США загорелось и стало терять контейнеры судно, перевозившее химикаты

У берегов США загорелось судно, перевозившее химикаты. Видео © Twitter / Champ

У берегов Северной Америки произошёл пожар на борту судна, гружённого контейнерами, в том числе с химикатами. Также Zim Kingston потерял около сорока контейнеров, они дрейфуют в океане.

Теперь канадская и американская службы береговой охраны ищут потерянный судном груз у острова Ванкувер. Местоположение некоторых контейнеров определили, другие уже могли уйти на дно. Оценивается возможный ущерб, в том числе для других проходящих судов.

Как пишет Vancouver Sun, на данный момент судно уже стоит на якоре. Проблемы у команды начались в пятницу, когда Zim Kingston попал в шторм. Из-за сложных погодных условий некоторые контейнеры и выпали. Другие же оказались повреждены и загорелись.