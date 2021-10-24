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В Узбекистане открылись участки на выборах президента

Среди пяти кандидатов на занятие высшего поста в стране и действующий глава государства.

24 октября, 03:22
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В Узбекистане сегодня, в 08:00 по местному времени (06:00 мск), открылось более девяти тысяч избирательных участков на выборах президента. Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). В стране почти 20 миллионов избирателей.

В списках пять кандидатов. Так, Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула действующего президента Шавката Мирзиёева. На прошлых выборах он победил с большим отрывом.

Следить за ходом выборов будет около тысячи международных наблюдателей — от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других организаций.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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