В Узбекистане открылись участки на выборах президента

В Узбекистане сегодня, в 08:00 по местному времени (06:00 мск), открылось более девяти тысяч избирательных участков на выборах президента. Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск). В стране почти 20 миллионов избирателей.

В списках пять кандидатов. Так, Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула действующего президента Шавката Мирзиёева. На прошлых выборах он победил с большим отрывом.

Следить за ходом выборов будет около тысячи международных наблюдателей — от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других организаций.