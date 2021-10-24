С космодрома Куру запустили ракету с двумя спутниками

Ракета-носитель тяжёлого класса Ariane 5 компании-оператора Arianespace стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она должна вывести на орбиту два спутника связи — SES-17 и SYRACUSE 4A.

Первый призван удовлетворить потребности абонентов в Северной и Южной Америке, а также в зоне Атлантического океана и Карибских островов. Второй принадлежит французскому Министерству вооружённых сил и должен обеспечивать качественную связь для военных операций с защитой от помех. Помимо французских ВС он также сможет обеспечивать нужды "операторов из Европы и НАТО".