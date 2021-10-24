НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

С космодрома Куру запустили ракету с двумя спутниками

Тяжёлая Ariane 5 выведет на орбиту в том числе аппарат от Министерства вооружённых сил Франции.

24 октября, 04:15

С космодрома Куру запустили ракету с двумя спутниками. Видео © Twitter / Arianespace

Ракета-носитель тяжёлого класса Ariane 5 компании-оператора Arianespace стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она должна вывести на орбиту два спутника связи — SES-17 и SYRACUSE 4A.

Первый призван удовлетворить потребности абонентов в Северной и Южной Америке, а также в зоне Атлантического океана и Карибских островов. Второй принадлежит французскому Министерству вооружённых сил и должен обеспечивать качественную связь для военных операций с защитой от помех. Помимо французских ВС он также сможет обеспечивать нужды "операторов из Европы и НАТО".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Как рассказывал Лайф, в середине октября с Восточного стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb. Это был шестой коммерческий запуск для данного космодрома.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1