Во Франции призвали НАТО смириться со скорым появлением общеевропейской армии
Там отметили, что силы Евросоюза будут служить и укреплению Североатлантического альянса.
Фото © Министерство Вооружённых сил Франции
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что НАТО стоит смириться с процессом создания общеевропейской армии. По её словам, эта структура появится не в противовес альянсу. Наоборот, поможет повысить его жизнеспособность.
Как пишет The Telegraph, министр обороны США Ллойд Остин также положительно оценил перспективу создания дополняющей НАТО единой армии ЕС. Издание подчёркивает, что заявление французского министра прозвучало на фоне того, что Австралия, Великобритания и США заключили новый военный альянс — AUKUS.
Лайф напоминает, что 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии.
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