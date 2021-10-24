Во Франции призвали НАТО смириться со скорым появлением общеевропейской армии

Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что НАТО стоит смириться с процессом создания общеевропейской армии. По её словам, эта структура появится не в противовес альянсу. Наоборот, поможет повысить его жизнеспособность.

Как пишет The Telegraph, министр обороны США Ллойд Остин также положительно оценил перспективу создания дополняющей НАТО единой армии ЕС. Издание подчёркивает, что заявление французского министра прозвучало на фоне того, что Австралия, Великобритания и США заключили новый военный альянс — AUKUS.