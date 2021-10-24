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До шести возросло число погибших при аварии с автобусом в Калмыкии

На трассе произошло лобовое столкновение с КамАЗом, который перевозил зерно. Пять человек погибли на месте, один в больнице.

24 октября, 04:51

Фото © МЧС РФ

В Калмыкии до шести выросло количество жертв столкновения автобуса с грузовиком. Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"Одна пострадавшая умерла — открытая черепно-мозговая травма", — приводит ТАСС слова Кикенова.

В Калмыкии пять человек погибли при столкновении автобуса с КамАЗом

В Калмыкии пять человек погибли при столкновении автобуса с КамАЗом

В то же время региональное УМВД РФ сообщило о восьми пострадавших в результате этой аварии. Ранее сообщалось о семи.

Как рассказывал Лайф, ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом на Урале. Тяжёлая машина улетела в кювет и опрокинулась.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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