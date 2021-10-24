До шести возросло число погибших при аварии с автобусом в Калмыкии

В Калмыкии до шести выросло количество жертв столкновения автобуса с грузовиком. Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"Одна пострадавшая умерла — открытая черепно-мозговая травма", — приводит ТАСС слова Кикенова.

В то же время региональное УМВД РФ сообщило о восьми пострадавших в результате этой аварии. Ранее сообщалось о семи.