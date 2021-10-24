В Раде рассказали, как Зеленский планирует повлиять на русскоязычное население

Президент Украины Владимир Зеленский создал телеканал "Дом", который официально ориентирован на жителей неподконтрольных Киеву территорий, чтобы преследовать свои внутриполитические цели. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в беседе с телеканалом Espreso .

"Было желание чёткое получить свой телеканал, свой, русскоязычный, чтобы, закрыв каналы Медведчука, держать, так сказать, электорат востока и юга под себя, и это совершенно типичный пропагандистский канал, сделанный в худших традициях под красивой обёрткой. Чтобы это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети", — сказала парламентарий.