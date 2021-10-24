В Раде рассказали, как Зеленский планирует повлиять на русскоязычное население
Украинский лидер, как отметила депутат, использует деньги налогоплательщиков, преследуя внутриполитические цели.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский создал телеканал "Дом", который официально ориентирован на жителей неподконтрольных Киеву территорий, чтобы преследовать свои внутриполитические цели. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в беседе с телеканалом Espreso.
"Было желание чёткое получить свой телеканал, свой, русскоязычный, чтобы, закрыв каналы Медведчука, держать, так сказать, электорат востока и юга под себя, и это совершенно типичный пропагандистский канал, сделанный в худших традициях под красивой обёрткой. Чтобы это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети", — сказала парламентарий.
Отметим, что телеканал "Дом" является государственным, а его заявленная целевая аудитория — жители Крыма и Донбасса. Вещание идёт на русском языке, при этом, как подчёркивается в материале Espreso, власти активно рекламируют телевизионный ресурс внутри страны, в том числе в традиционно украиноязычных областях.
Напомним, в феврале текущего года три украинских телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK — прекратили вещание из-за санкций Зеленского. Сам президент объяснил своё решение "борьбой с пропагандой". После этого журналисты создали канал "Первый независимый", но спустя час он был отключён от спутникового и кабельного вещания.
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