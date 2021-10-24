Лётчики рассказали о самых безопасных пассажирских самолётах

Самыми безопасными пассажирскими самолётами являются Ил-96 и Ил-86. Таким мнением поделились экс-президент Федерации любителей авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот РФ, командир воздушного судна Сергей Кругликов в беседе с Ura.ru.

"Ни разу не попадал в катастрофы, по-моему, Ил-96, в нём очень высокая степень безопасности, потому что помимо электродистанционного управления в нём сохранено и механическое. То есть даже при отказе систем автоматического управления ручное может работать чисто механически. Поэтому на самолётах с такой системой летают президенты. На Ил-96 летает президент РФ", — объяснил Заболотский.

По его словам, особая технология конструирования и многоэтапная проверка позволяют соорудить такие надёжные самолёты. Заслуженный лётчик-испытатель рассказал, что раньше, когда конструкторские бюро вводили в строй первую серию до 10 машин, "вперёд выпускали лидировщиков", то есть лоцманов, которые помогали лётчику вести самолёт по новой трассе.

"Они (лидировщики. — Прим. Лайфа) ловили все отказы, потому что неисправность может проявиться не в первых полётах, а в последующих. Сейчас эта система введения в строй самолётов нарушена", — объяснил Заболотский.

В свою очередь Кругликов, основываясь на своём опыте эксплуатации летательных аппаратов, рассказал, что на самолётах иностранного производства случались неисправности в ходе эксплуатации, а на Ил-86 не было ни одного отказа.

"На Ил-86 я пролетал лишь восемь из 49 лет, но у меня на нём не было ни одного отказа. Мне приходилось летать и на Ил-62, и на Ил-86, на самых распространённых иномарках, в том числе на Boeing 777, Boeing 767, а также А310, А330, и на них иногда случались какие-то приключения", — заключил он.