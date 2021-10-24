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Следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии

Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали шесть человек — пятеро умерли на месте, а одна из пострадавших скончалась в больнице. Ещё восемь человек получили травмы.

24 октября, 06:12
<p>Фото © <a href="https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1622779/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Республике Калмыкия</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Республике Калмыкия

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом, который перевозил зерно, в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе расследования сотрудники СК изучат техническую документацию на транспортные средства, а также назначат ряд экспертиз, в частности медицинское освидетельствование водителя автобуса, которого уже допрашивают.

Напомним, авария с пассажирским автобусом, в котором находилось 28 человек, и грузовиком произошла около 02:00. Изначально сообщалось о пяти погибших, среди которых один несовершеннолетний. Однако позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице — у неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Ещё восемь человек в результате ДТП получили различные ранения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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