Следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом, который перевозил зерно, в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе расследования сотрудники СК изучат техническую документацию на транспортные средства, а также назначат ряд экспертиз, в частности медицинское освидетельствование водителя автобуса, которого уже допрашивают.