Следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии
Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали шесть человек — пятеро умерли на месте, а одна из пострадавших скончалась в больнице. Ещё восемь человек получили травмы.
Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом, который перевозил зерно, в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе расследования сотрудники СК изучат техническую документацию на транспортные средства, а также назначат ряд экспертиз, в частности медицинское освидетельствование водителя автобуса, которого уже допрашивают.
Напомним, авария с пассажирским автобусом, в котором находилось 28 человек, и грузовиком произошла около 02:00. Изначально сообщалось о пяти погибших, среди которых один несовершеннолетний. Однако позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице — у неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Ещё восемь человек в результате ДТП получили различные ранения.
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