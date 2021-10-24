Из электричек на большую сцену: Как сложилась судьба победителя шоу "Голос" Сергея Волчкова и почему Градский не хотел его победы Именно второй сезон достиг наиболее высоких рейтингов за всю историю телепроекта, но только сейчас выяснилось, что против одного из сильных участников выступал его наставник. 23 октября, 21:40 Кадр из видео © YouTube Голос / The Voice Russia

Если спросить у любого прохожего, каких звёзд "Голоса" он может назвать, то в топе ответов обязательно будут Наргиз Закирова, Антон Беляев и Тина Кузнецова. Самым рейтинговым и щедрым на открытия был именно второй сезон. А ведь в нём победил человек, который вовсе не стремился к эстраде. Он изначально отличался и в последний момент обошёл главных фаворитов. В откровенном интервью "Жизни" Волчков рассказал о себе то, что не принято афишировать. Пел за деньги в электричках, развёлся с женой из-за отсутствия финансов, жил впроголодь, но никогда не считал себя лузером и знал, что победит. Даже Градского…

Порвал зал

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Во время слепых прослушиваний Волчков разорвал зал и судей с первой ноты. Градскому понадобилось меньше секунды, чтобы нажать на кнопку, и ещё две минуты для того, чтобы засыпать угрозами Пелагею, Билана и Агутина. Им он прямо сказал: "Не дай бог повернётесь — убью!" С этого момента стало понятно, что перед нами состоявшийся артист, о котором страна почему-то ещё не знает. Градский же просто признал, что учить Сергея ему нечему, нужно "просто выстроить кое-что".

Градский не очень хотел, чтобы я побеждал, у него были другие планы. После проекта победитель по контракту должен был работать с Universal Music Russia, а он очень хотел, чтобы я работал с ним. Но мы всё равно с ним поработали. Сейчас я приглашённый артист в его театре Сергей Волчков

Харизма vs вокал

Фото © Instagram / servolchkov

Конкуренция во втором сезоне у Волчкова была не просто тяжёлой. Антон Беляев и Наргиз Закирова к концу сезона стали востребованными артистами. Их звали на корпоративы, лейблы предлагали контракты и гастроли, их засыпали рекламными контрактами, но "Голос" — это прежде всего вокал. И даже суперхаризме было нечем крыть против глубокого и насыщенного баритона.

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Второй шанс

На проект он попал со второго раза — не знал, что на кастинг нужно отправлять файлы определённого размера, то есть его просто не услышали. Тогда ему было 25 лет. За плечами уже был развод.

До Наташи я был женат один раз. Первой моей женой стала скрипачка. Мне тогда был 21 год. Но всё развалилось через полтора года после того, как мы переехали в Москву. Всё из-за безденежья, споров и ругани Сергей Волчков

Но впереди новая жизнь. Сергей обвенчался со своей нынешней супругой прямо перед "Голосом". И это было очень странное решение. Она солидно старше его, да и познакомились всего три месяца назад. Казалось бы, сразу венчаться?.. Да кто же из батюшек благословит на такое?! Но духовник Натальи оказался прозорливым и мудрым человеком. Он пригласил Сергея на беседу и испытал его.

Он принял нас у себя дома, трапеза, всё нормально. Вечером я ему исповедуюсь, а он и говорит, что "этого мало, надо более развёрнуто". Дал мне книжку о грехах и велел всё записать к утру. Я уже начал злиться. Мол, как? Полночи не спать? В итоге я много всего написал, исписал два листа, и он меня исповедовал и причастил. После чего мы поехали к нему домой на разговор Сергей Волчков

Проверка

Закончилось всё хорошо. Слава Богу! Но Сергею тогда устроили настоящую взбучку. Священник запретил отныне своему духовному чаду носить брюки: если хочешь семью — не носи мужскую одежду. Наталья решила исполнить волю духовника беспрекословно, а вот Сергей был не согласен — ему нравилось, когда девушка надевает джинсы… В общем, к священнослужителю он приехал на взводе, и если бы тот не дал благословения, то дело могло закончиться плохо. Но батюшка задал ещё пару вопросов и выдал: "Не вижу преград. Приезжайте через месяц — я вас обвенчаю".

Мы были в шоке… А потом в машине я сказал: "Ну что, жена?" "Ну что, муж?" — ответила Наталья. В общем, поженились… Но на первом же отдыхе поняли, что мы разные. Она любит на пляже лежать, а я — галопом по Европам. Всё-таки мы мало узнали друг друга за три месяца знакомства, притирались некоторое время, разговаривали. Самое главное в отношениях — это разговаривать. За девять лет мы, кстати, толком ни разу и не ругались Сергей Волчков

Формула Волчкова

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Кажется, что вот в этом и есть секрет успеха Волчкова. Он сам вырос в маленьком белорусском городке Быхове, наследие и народные традиции сидят в нём очень глубоко, при этом он всегда был отличником, умел терпеть и смирять свои желания и в конце концов побеждал. С восьми лет приобщился к мировой культуре — от музыкальной школы его отправили в Италию по обмену. После получил прекрасное образование в ГИТИСе и не собирался становиться массовым продуктом, шоу-бизнес не про него. Это была игра вдолгую. Терпения ему не занимать, он готов был жить без денег и свои эксперименты с пением в электричках вспоминает со смехом.

Да, но это было на кураже, а не из-за денег. Нас было трое: я, мой друг Вася и Женя Буслаков, который сейчас много снимается. Он жил в Химках, а в пятницу вечером нам хотелось попить пивка. Мы заходили в электричку, доезжали до Химок — и так зарабатывали до трёх тысяч за поездку. На пиво и шаурму хватало Сергей Волчков

Дружба важнее

Александр Градский тоже позже столкнётся с этой несгибаемостью. Он всячески пытался превратить Волчкова в своего подопечного и после проекта, но тот отказался. Отказался становиться наёмным сотрудником, но сохранил дружбу с Градским. Это ещё один шаг, который превратил молодого человека в большого артиста.

Вскоре он познакомится с Кобзоном, который скажет про него так: "У каждого поколения должен быть свой Сергей Волчков". Александра Пахмутова напишет для него несколько композиций — и начнётся большое плавание парня, которого простота жизни через страдание превратила в мудрого и успешного человека. Он умел терпеть, верил в свою победу, пел в церковном хоре и надеялся на Бога, научился прощать судьбе её удары, ведь они делали его сильнее. Но всё-таки всё случилось у него только тогда, когда он полюбил. По-настоящему.

Авторы Василий Климов