Диетолог назвал продукты, которые избавляют от плохого холестерина

Снизить уровень плохого холестерина в организме можно, если нормализовать уровень сахара в крови. Помогут в этом продукты, богатые белком и клетчаткой, например отруби, а также не собранные вовремя яблоки, в которых образуются пектины. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков на своём канале в YouTube.

"Эти тёмные пятнышки (образованные на яблоках. — Прим. Лайфа) можно срезать, добавлять в банку, только без сахара, просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов", — рассказал Ковальков.

Эксперт подчеркнул, что стоит убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные. При этом их суточное количество не должно превышать 110–115 граммов, однако лучше рассчитывать эти показатели индивидуально для каждого человека. Ковальков также отметил, что лучше не затягивать с лечением хронических болезней, которые приводят к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина. К таким недугам относятся колит, гайморит, гастрит, энтерит и больные зубы.