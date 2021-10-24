В России появится система распознавания курильщиков-нарушителей

В России планируют создать систему, которая будет выявлять людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

"Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций", — заявили представители компании "Малленом системс" (Нейронет НТИ).

Технология обнаружения курильщиков-нарушителей будет частью системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая распознаёт видео с камер в режиме реального времени, отслеживает действия людей и контролирует попадание человека в определённые зоны.

По словам разработчиков системы, технологию можно будет использовать для контроля промышленной безопасности на предприятиях, а также в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы "Умный город".

В создании прототипа примут участие студенты российских вузов, которые задействованы в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ "20.35". Они будут работать над разработкой самого алгоритма обнаружения курения.