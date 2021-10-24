Кабмин не поддержал проект закона о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

В документе отмечается, что "установление уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок может привести к произвольному правоприменению". Кроме того, уточняется, что в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, которые могли бы обосновать введение такой меры.

В августе депутат от "Справедливой России — За правду" Олег Нилов внёс законопроект в Госдуму. Предлагалось ввести ответственность за непринятие "лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения" обещания, которое сам кандидат или его политическая партия прописали в тексте предвыборной программы. Согласно законопроекту, санкции — штраф суммой от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до двух лет либо принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности до трёх лет.