Кабмин не поддержал проект закона о наказании за невыполнение предвыборных обещаний
Согласно документу, предлагаемые санкции — штраф суммой от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до двух лет либо принудительные работы.
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Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний избранными лицами. Отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе данных.
В документе отмечается, что "установление уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок может привести к произвольному правоприменению". Кроме того, уточняется, что в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, которые могли бы обосновать введение такой меры.
В августе депутат от "Справедливой России — За правду" Олег Нилов внёс законопроект в Госдуму. Предлагалось ввести ответственность за непринятие "лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения" обещания, которое сам кандидат или его политическая партия прописали в тексте предвыборной программы. Согласно законопроекту, санкции — штраф суммой от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до двух лет либо принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности до трёх лет.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о публичной власти. Одним из положений документа является введение равных сроков исполнения полномочий для глав регионов и депутатов заксобраний.
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