Правительство поддержало проект закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Правительство РФ с учётом замечаний поддержало депутатский законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Это следует из отзыва кабмина, размещённого в думской электронной базе.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении", — говорится в тексте отзыва.

Также кабмин предложил наделить органы опеки правом наблюдать за потенциальными родителями, обратившимися за услугами суррогатных матерей. Предполагается, что изменения будут внесены в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об опеке и попечительстве".