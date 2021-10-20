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Правительство поддержало проект закона о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Также кабмин предложил наделить органы опеки правом наблюдать за потенциальными родителями, обратившимися за данными услугами.

20 октября, 20:08
<p>Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images</p>

Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Правительство РФ с учётом замечаний поддержало депутатский законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Это следует из отзыва кабмина, размещённого в думской электронной базе.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении", — говорится в тексте отзыва.

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Также кабмин предложил наделить органы опеки правом наблюдать за потенциальными родителями, обратившимися за услугами суррогатных матерей. Предполагается, что изменения будут внесены в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об опеке и попечительстве".

Авторами инициативы являются депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму в июне. Документ предполагает, что воспользоваться услугой суррогатного материнства смогут только российские семьи либо одинокие гражданки РФ, для которых рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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