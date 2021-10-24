Сексолог рассказал о фобиях россиян, перенёсших половые инфекции

У людей, которые вылечились от половых инфекций, иногда возникают фобии. Об этом заявил психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"У людей, которые обожглись и прошли курс лечения от заболеваний, передающихся половым путём, иногда это приводит к фобии. В последующих отношениях они перестраховывались и боялись идти на близость даже с использованием презерватива", — сказал врач-сексолог.

Он отметил, что страхи возникают из-за нежелания вновь столкнуться с неприятными симптомами вылеченных ранее заболеваний. При этом, по словам специалиста, некоторые люди тяготеют к беспорядочным половым связям и пренебрегают контрацепцией.

"Здесь две крайности может быть: безответственное поведение или поведение, которое реализуется на уровне сексуального невроза. У меня в практике врача-сексолога при сборе анамнеза встречались пары, которые не предохранялись и говорили, что "если будут проблемы — вот тогда мы будем их решать", — подчеркнул Евгений Кульгавчук.

Врач призвал не забывать про ВИЧ, а также добавил, что следует ответственнее относиться к собственному здоровью.