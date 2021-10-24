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Сексолог рассказал о фобиях россиян, перенёсших половые инфекции

Специалист отметил, что страхи возникают из-за нежелания вновь столкнуться с неприятными симптомами.

24 октября, 08:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У людей, которые вылечились от половых инфекций, иногда возникают фобии. Об этом заявил психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"У людей, которые обожглись и прошли курс лечения от заболеваний, передающихся половым путём, иногда это приводит к фобии. В последующих отношениях они перестраховывались и боялись идти на близость даже с использованием презерватива", — сказал врач-сексолог.

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Он отметил, что страхи возникают из-за нежелания вновь столкнуться с неприятными симптомами вылеченных ранее заболеваний. При этом, по словам специалиста, некоторые люди тяготеют к беспорядочным половым связям и пренебрегают контрацепцией.

"Здесь две крайности может быть: безответственное поведение или поведение, которое реализуется на уровне сексуального невроза. У меня в практике врача-сексолога при сборе анамнеза встречались пары, которые не предохранялись и говорили, что "если будут проблемы — вот тогда мы будем их решать", подчеркнул Евгений Кульгавчук.

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Врач призвал не забывать про ВИЧ, а также добавил, что следует ответственнее относиться к собственному здоровью.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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