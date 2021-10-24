Лидер оппозиции Турции назвал причины высылки послов десяти стран

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке из страны и объявлении персонами нон грата послов десяти стран сделано, чтобы оправдать переживаемый государством кризис. Так считает глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

"Человек, который быстро затащил страну в пропасть, отдал приказ объявить десять послов персонами нон грата. Я могу чётко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики, которую он разрушил", — написал политик в "Твиттере".