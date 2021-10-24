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Лидер оппозиции Турции назвал причины высылки послов десяти стран

По словам политика, президент Эрдоган "затащил страну в пропасть" и разрушил экономику государства.

24 октября, 08:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о высылке из страны и объявлении персонами нон грата послов десяти стран сделано, чтобы оправдать переживаемый государством кризис. Так считает глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

"Человек, который быстро затащил страну в пропасть, отдал приказ объявить десять послов персонами нон грата. Я могу чётко сказать, что причина этих действий не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оправданий для краха экономики, которую он разрушил", — написал политик в "Твиттере".

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Напомним, накануне, 23 октября, Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран. В их числе — главы американской и германской дипмиссий. Такое решение, как сообщил лидер республики, принято из-за призывов государств освободить правозащитника Османа Кавалу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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