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Небензя призвал встать на защиту Устава ООН

Отцы-основатели организации заложили в документ фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия, отметил дипломат.

24 октября, 07:48

Фото © Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Выступление Василия Небензи по случаю Дня ООН. Видео © Телеграм-канал "МИД России"

Устав ООН необходимо соблюдать для предотвращения новых глобальных войн и содействия развитию человечества. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в честь Дня ООН.

"Отцы-основатели ООН заложили в её Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. Только соблюдая их, человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", — говорится в выступлении Небензи, которое распространено российскими дипломатами.

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Постпред РФ при ООН подчеркнул, что сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть "некий миропорядок, основанный на правилах". Небензя призвал всех встать на защиту документа, а также заявил о полной приверженности центральной и координирующей роли ООН в международных делах.

Ранее Лайф рассказывал, что Небензя заявил об ухудшении ситуации в Косове за последний месяц. Он отметил, что недавние действия косовского спецназа на севере региона могут быть расценены как проявление сознательной линии на обострение.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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