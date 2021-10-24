Небензя призвал встать на защиту Устава ООН

Выступление Василия Небензи по случаю Дня ООН. Видео © Телеграм-канал "МИД России"

Устав ООН необходимо соблюдать для предотвращения новых глобальных войн и содействия развитию человечества. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в честь Дня ООН.

"Отцы-основатели ООН заложили в её Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. Только соблюдая их, человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", — говорится в выступлении Небензи, которое распространено российскими дипломатами.

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть "некий миропорядок, основанный на правилах". Небензя призвал всех встать на защиту документа, а также заявил о полной приверженности центральной и координирующей роли ООН в международных делах.