Стивен Сигал собрался наладить отношения между Россией и Японией
Актёр намерен приложить много усилий, чтобы прояснить происходящее между Москвой и Токио. Он даже готов встретиться с премьером Страны восходящего солнца Фумио Кисидой.
Стивен Сигал. Фото © "Кинопоиск"
Известный голливудский актёр Стивен Сигал поможет наладить диалог между Россией и Японией. Об этом он сам заявил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Мне больно слышать, что отношения двух стран рушатся, и я надеюсь, что их удастся починить", — сказал Сигал.
Актёр отметил, что в кабмине России многие положительно относятся к Японии, при этом многие японцы отвечают взаимностью.
Стивен Сигал намерен приложить серьёзные усилия, чтобы прояснить происходящее между Москвой и Токио, причём не только относительно вопроса принадлежности Курильских островов. Артист также сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о судьбе мирного договора с Японией. Президент заявил, что окончательное урегулирование российско-японских отношений и заключение мирного договора остаётся в интересах народов обеих стран.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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