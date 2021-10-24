Россиян предупредили о новом способе мошенничества с МФО и СМС-бомберами

Мошенники получают займы в микрофинансовых организациях (МФО) на свои карты по новой схеме, используя персональные данные жертв. Об этом рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артём Гавриченков в беседе с РБК.

Отмечается, что злоумышленники используют телефон и паспортные данные жертвы, которые были слиты из баз персональных данных. Затем "номер телефона пытаются зарегистрировать на 30–40 различных ресурсах, по несколько раз на каждом". В результате жертве приходит около 200 СМС-сообщений с кодами о регистрации. Вместе с тем "пытаются зарегистрироваться с помощью номера жертвы на сайтах микрофинансовых организаций, которые поддерживают подтверждение аккаунта с помощью кода из СМС".

После этого мошенники связываются с жертвой через мессенджеры, в частности Telegram и WhatsApp, просят прислать скриншот экрана с входящими СМС-сообщениями, чтобы якобы решить проблему. Однако вместо помощи злоумышленники считывают проверочные коды, которые видны в предпросмотре уведомлений, а затем оформляют микрокредиты.

"Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове "нельзя пересылать коды из СМС" плохо срабатывает", — подчеркнул эксперт.

По его словам, человек пугается, когда приходит большое количество сообщений от различных компаний. То есть мошенникам легко его "застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи". Хотя подобная схема с СМС-бомберами уже известна давно, но получение денег через МФО — новая цель злоумышленников. Кроме того, если раньше мошенники заявляли жертве, что на неё оформляется кредит, и не могли "ловко объяснить причины" сбоя в системе, то сейчас специалисты МФО подтвердят попытку регистрации человека. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

"В старой схеме, когда жертву убеждали, что "с вашего счёта переводят деньги, на вас оформляют кредит", разумный человек шёл в интернет-банк, не видел таких операций и задавал вопрос: "А почему не приходят уведомления?" Мошенники же не очень ловко объясняли причины", — отметил он.