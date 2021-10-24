Тематическая ветка Female Dating Strategy ("Стратегия свиданий для женщин") появилась на портале Reddit ещё в 2019 году, но в последнее время она начала стремительно набирать популярность, пишет Jezebel. Создатели сообщества задались целью помочь женщинам "справиться с ужасами гетеросексуальности", в число которых входят "сексуальное насилие, репродуктивный контроль, отсрочка оргазма и двойные стандарты сексуального поведения".

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Участницам FDS советуют держаться подальше от "мошонок" (мужчин, не представляющих абсолютно никакой ценности) и пикаперов, для которых все женщины являются исключительно сексуальными объектами. Остальными, согласно философии сообщества, нужно уметь манипулировать в собственных интересах.

Ваша красота, уверенность в себе и хорошая компания — это товар, и вы можете получить что угодно от мужчин, которые его жаждут. Они готовы пойти на всё, чтобы привлечь ваше внимание Female Dating Strategy

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FDS была создана как ответ на скандально известный сабреддит The Red Pill, посвящённый доминированию мужчин над женщинами, поэтому здесь высказываются прямо противоположные суждения.

Вы должны понимать, в какую игру вы играете: её затеяли и контролируют мужчины. Хватит быть наивными и глупыми, давая шанс всякому сброду Female Dating Strategy

Сброд — это, в терминологии сообщества, мужчины с "низкой ценностью", с которыми нельзя иметь дело ни при каких обстоятельствах. К ним среди прочих относятся так называемые мачо, которых достаточно легко вычислить (например, проверить, не подписаны ли они на странички Илона Маска в соцсетях). Мужчинам же с "высокой ценностью" открывается доступ к женской сексуальности, которую следует использовать для управления их поведением.

Кадр из фильма "Сердцеедки" © "Кинопоиск"

Женщины, которые не способны воздерживаться от интимных отношений, подвергаются осуждению. Их поведение только усиливает сексистскую картину мира, которой придерживаются мужчины, уверены в FDS. Высший пилотаж — это устроить между "самцами" соревнование, победитель которого может стать спонсором или мужем. При этом просто секс за деньги (то есть оказание интимных услуг) противоречит принципам сообщества и служит веской причиной для исключения из него.

Кадр из фильма "Основной инстинкт" © "Кинопоиск"