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Военная база России в Таджикистане обновит парк боевых машин

Недавно на вооружение базы уже поступили новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", партия БМП-2 современной модификации и другая техника.

24 октября, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин — до конца года она получит 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

"В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций", — сказал военнослужащий.

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Охрименко указал, что недавно на вооружение мотострелковых подразделений базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2. Кроме того, ранее уже были доставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", реактивные пехотные огнемёты повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд" калибра 12,7 миллиметра, а также автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили "Линза" и техника служб тылового и технического обеспечения.

Отмечается, что новое вооружение уже успешно осваивается личным составом соединения. В ходе учений военные отрабатывают эффективные формы ведения боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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