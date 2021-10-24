Журналист CNN рассказал, что усилило роль Путина на мировой арене

Страны Запада своим нежеланием понять позицию президента России Владимира Путина спровоцировали то, что уверенность российского лидера в своих силах возросла. Об этом написал американский журналист Люк Макги для CNN.

"Несмотря на всю истерию в отношении России за последнее десятилетие, возможно, нежелание Запада по-настоящему понять Путина помогло создать самую опасную версию этого человека из всех возможных", — указал Макги.

В статье он также приводит слова бывшего командующего Силами обороны Эстонии маршала Рихо Терраса, который сравнил российского лидера с "уличным бойцом". По мнению военного, "Запад пытается кататься на коньках, а Путин играет в хоккей". Журналист отметил, что энергетический кризис, охвативший Европу, наглядно демонстрирует чрезвычайно мощное оружие, которое даёт России серьёзное преимущество в отношениях с ЕС.

В свою очередь старший аналитик некоммерческой организации "Международная кризисная группа" в России Олег Игнатов подчеркнул, что Европе и Западу стоит переосмыслить политику в различных сферах — от энергетики и иностранного вмешательства до государственного строительства. По словам эксперта, десять лет назад Кремль ещё пытался защититься от критики со стороны западных кабминов и неправительственных организаций, однако сейчас, видя провальные результаты политики Запада в Ливии, Сирии и Афганистане, Москва может утверждать, что её подход на самом деле был правильным.