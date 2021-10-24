Терапевт Панов объяснил настоящий смысл ковидного локдауна

Руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов объяснил реальную важность локдауна. В беседе с Лайфом он отметил, что одним из эффективных методов предупреждения распространения коронавирусной инфекции является прерывание физического контакта людей друг с другом, то есть самоизоляция.

"Коронавирусная инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Грубо говоря, один заражённый человек на большом мероприятии, при крупном скоплении людей может заразить большое количество человек, а они в свою очередь разнесут эту инфекцию дальше по друзьям, родственникам и знакомым", — пояснил специалист.

Панов указал, что маски и перчатки также являются одним из способов предотвращения передачи инфекции. Однако не все граждане меняют средства индивидуальной защиты каждые два часа, поэтому тут, несомненно, есть риск подхватить вирус. Также врач подчеркнул, что снижение количества заражённых людей ведёт к уменьшению нагрузки на первичное звено в поликлиниках и медучреждениях.

"Уменьшение очереди к терапевтам на очный приём в том числе достигается телемедицинскими консультациями. Например, в Иванове сегодня любой житель города и области может в рамках ОМС обратиться за телемедицинской консультацией, даже если помощь первична, получить направление на анализы или приём к специалисту узкого профиля", — добавил медик.