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Невакцинированным и не болевшим ковидом россиянам при госпитализации сделают экспресс-тесты

Если результат окажется положительным, в дальнейшем его будут подтверждать проведением ПЦР-исследования.

24 октября, 09:37
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Жителям России при госпитализации в медицинские учреждения без документов о вакцинации от ковида или перенесённом заболевании будут делать экспресс-тесты на наличие инфекции в организме. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ.

"Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции", — сказано на сайте кабмина.

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Отмечается, что, если результат окажется положительным, в дальнейшем его будут подтверждать проведением ПЦР-исследования.

Ранее эксперт не исключил продления "коронавирусных каникул" в России. По его мнению, чтобы всплеск заболеваемости и смертности от ковида пошёл на спад, нужно минимум две недели.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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