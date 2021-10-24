Невакцинированным и не болевшим ковидом россиянам при госпитализации сделают экспресс-тесты

Жителям России при госпитализации в медицинские учреждения без документов о вакцинации от ковида или перенесённом заболевании будут делать экспресс-тесты на наличие инфекции в организме. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ.

"Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции", — сказано на сайте кабмина.

Отмечается, что, если результат окажется положительным, в дальнейшем его будут подтверждать проведением ПЦР-исследования.