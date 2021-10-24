Невакцинированным и не болевшим ковидом россиянам при госпитализации сделают экспресс-тесты
Если результат окажется положительным, в дальнейшем его будут подтверждать проведением ПЦР-исследования.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Жителям России при госпитализации в медицинские учреждения без документов о вакцинации от ковида или перенесённом заболевании будут делать экспресс-тесты на наличие инфекции в организме. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ.
"Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции", — сказано на сайте кабмина.
Отмечается, что, если результат окажется положительным, в дальнейшем его будут подтверждать проведением ПЦР-исследования.
Ранее эксперт не исключил продления "коронавирусных каникул" в России. По его мнению, чтобы всплеск заболеваемости и смертности от ковида пошёл на спад, нужно минимум две недели.
Комментариев: 0