Глава СК поручил принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова из Черногории

Отмечается, что "формулировки о предоставлении политического убежища вызывают недоумение", так как речь идёт об общеуголовных преступлениях.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры к выдаче бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова из Черногории в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"С учётом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам. Председатель СК России поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его Российской Федерации за совершённые тяжкие и особо тяжкие преступления", — говорится в релизе.