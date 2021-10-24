Глава СК поручил принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова из Черногории
Отмечается, что "формулировки о предоставлении политического убежища вызывают недоумение", так как речь идёт об общеуголовных преступлениях.
Тельман Исмаилов. Фото © ТАСС / Zak Hussein / PA Photos
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры к выдаче бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова из Черногории в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"С учётом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам. Председатель СК России поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его Российской Федерации за совершённые тяжкие и особо тяжкие преступления", — говорится в релизе.
В пресс-службе ведомства также отметили, что "формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение", посколько речь в данном случае идёт об общеуголовных преступлениях. Там добавили, что Россия пока не получила официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова.
Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище. 22 октября стало известно, что в Черногории Исмаилову предоставили убежище.
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