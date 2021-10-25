Новые ковидные ограничения начали действовать в Москве
Введённые с сегодняшнего дня меры касаются как людей пожилого возраста, так и работающего населения.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
С понедельника, 25 октября, в Москве начали действовать новые ковидные ограничения. Соответствующий указ ранее подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.
С 25 октября пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Это не распространяется на тех, кто переболел в течение полугода или был вакцинирован. Мера будет действовать до 25 февраля 2022 года.
Также с понедельника работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. И это требование тоже не распространяется на вакцинированных и переболевших работников. А ещё на сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонной сферы, "Росатома", "Роскосмоса" и других стратегических отраслей.
Лайф напоминает, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался этим правом: в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости), салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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