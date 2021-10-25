Новые ковидные ограничения начали действовать в Москве

С понедельника, 25 октября, в Москве начали действовать новые ковидные ограничения. Соответствующий указ ранее подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

С 25 октября пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Это не распространяется на тех, кто переболел в течение полугода или был вакцинирован. Мера будет действовать до 25 февраля 2022 года.

Также с понедельника работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. И это требование тоже не распространяется на вакцинированных и переболевших работников. А ещё на сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонной сферы, "Росатома", "Роскосмоса" и других стратегических отраслей.