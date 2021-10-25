Мясников рассказал, кому нужны три дозы вакцины от ковида

Людям, которые находятся в группах риска в условиях пандемии коронавируса, необходимо делать не две, а три дозы вакцины от ковида. Об этом заявил известный российский телеведущий и врач Александр Мясников. В своём телеграм-канале он отметил, что прививать таких граждан нужно в первую очередь.

"Не доходит до людей аксиома, что чем ты старше и чем у тебя больше и тяжелее хроническая болезнь, тем нужнее тебе вакцина! Те, кто может ковид не пережить, должны быть вакцинированы в первую очередь", — написал Мясников.

Он добавил, что в поликлиниках есть необходимая информация о хронических больных, и призвал разослать им письма с предупреждением, что в их случае вакцинация жизненно необходима.

"Почему бы каждый рутинный визит к врачу пациентом из группы риска и невакцинированного не фиксировать, учитывать и работать с таким больным в обязательном порядке, под отчёт?!" — предложил Мясников.