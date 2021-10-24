Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения, заявил, что у человечества есть все необходимые инструменты для победы над пандемией коронавируса, однако эти возможности не используются должным образом.

"Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит её завершить. Это в наших руках", — заявил Гебреисус.

Также он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели — вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждого государства к концу текущего года. По его словам, это достижимо, если заявления стран и контролирующих поставки препаратов компаний будут соответствовать их действиям. Кроме того, глава ВОЗ призвал главы стран, где уже удалось достигнуть 40-процентного охвата прививками, поставлять препараты международному механизму COVAX и Африканской целевой группе по приобретению вакцины (AVAT). А ещё обратился и к фармацевтическим компаниям с просьбой делиться секретами производства, технологиями и лицензиями выпускаемых препаратов.



"Если мы это сделаем, то сможем положить конец пандемии и ускорить глобальное восстановление", — заключил Гебреисус.