В Мексику доставлено более 700 тысяч доз "Спутника V"

Минздрав Мексики сообщил о получении очередной большой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В Мексику прибыла 21-я партия "Спутника V" объёмом 729 тысяч доз", — рассказали в Минздраве Мексики.

Российский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи передал этой стране уже около 12,63 млн доз "Спутника V". Власти Мексики разрешили его экстренное применение ещё в феврале, тогда же и начали использовать.

В стране с населением 127,5 млн человек полный курс вакцинации препаратами разных производителей прошло уже 53 млн человек, ещё 17 млн получили пока только первую дозу.