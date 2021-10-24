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В Мексику доставлено более 700 тысяч доз "Спутника V"

Эта страна получила от России уже около 12,6 млн доз препарата. Его используют там с февраля.

24 октября, 19:05
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Минздрав Мексики сообщил о получении очередной большой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В Мексику прибыла 21-я партия "Спутника V" объёмом 729 тысяч доз", — рассказали в Минздраве Мексики.

Российский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи передал этой стране уже около 12,63 млн доз "Спутника V". Власти Мексики разрешили его экстренное применение ещё в феврале, тогда же и начали использовать.

Экспорт российских вакцин превысил $700 миллионов

Экспорт российских вакцин превысил $700 миллионов

В стране с населением 127,5 млн человек полный курс вакцинации препаратами разных производителей прошло уже 53 млн человек, ещё 17 млн получили пока только первую дозу.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Лекарство центра имени Гамалеи Минздрава России разрешено к применению уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Ранее стало известно, что ВОЗ может одобрить "Спутник V" до конца года.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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