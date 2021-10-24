Эд Ширан заразился коронавирусом и отменил концерты
Поклонники артиста заволновались из-за состояния его здоровья и попросили ежедневно сообщать о динамике болезни. При этом сам исполнитель уверен, что выступать сможет прямо из дома.
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Британский певец Эд Ширан сообщил своим поклонникам, что заразился коронавирусом и запланированные концерты сможет давать пока только из дома.
"Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", — сообщил Ширан в "Инстаграме".
Ширан попросил прощения у всех, кого подвёл, и призвал поклонников беречь себя. В ответ фанаты обратились к артисту с просьбой ежедневно публиковать обновления о состоянии, потому что волнуются за здоровье музыканта.
Ранее Лайф сообщал, что Нонне Гришаевой пришлось отменить спектакль из-за ложноположительного теста на коронавирус.
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