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Эд Ширан заразился коронавирусом и отменил концерты

Поклонники артиста заволновались из-за состояния его здоровья и попросили ежедневно сообщать о динамике болезни. При этом сам исполнитель уверен, что выступать сможет прямо из дома.

24 октября, 18:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT4nLQhIIkS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teddysphotos</a></p>

Фото © Instagram / teddysphotos

Британский певец Эд Ширан сообщил своим поклонникам, что заразился коронавирусом и запланированные концерты сможет давать пока только из дома.

"Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", — сообщил Ширан в "Инстаграме".

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Ширан попросил прощения у всех, кого подвёл, и призвал поклонников беречь себя. В ответ фанаты обратились к артисту с просьбой ежедневно публиковать обновления о состоянии, потому что волнуются за здоровье музыканта.

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Ранее Лайф сообщал, что Нонне Гришаевой пришлось отменить спектакль из-за ложноположительного теста на коронавирус.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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