Эд Ширан заразился коронавирусом и отменил концерты

Британский певец Эд Ширан сообщил своим поклонникам, что заразился коронавирусом и запланированные концерты сможет давать пока только из дома.

"Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства", — сообщил Ширан в "Инстаграме".

Ширан попросил прощения у всех, кого подвёл, и призвал поклонников беречь себя. В ответ фанаты обратились к артисту с просьбой ежедневно публиковать обновления о состоянии, потому что волнуются за здоровье музыканта.