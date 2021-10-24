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"Мужчина должен принять то, что произошло": Витория отказался отвечать на вопросы об отставке после разгрома от "Зенита"

Красно-белые потерпели чувствительное поражение со счётом 1:7 в главном матче 12-го тура РПЛ.

24 октября, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Главный тренер "Спартака" Руй Витория отказался говорить о возможной отставке после разгромного поражения в игре с "Зенитом".

"В такие моменты мужчина должен принять то, что произошло. Делать такие громкие заявления (об отставке. — Прим. Лайфа) нельзя", заявил Витория журналистам после матча.

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Напомним, в матче 12-го тура РПЛ "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать от Витории подать в отставку.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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