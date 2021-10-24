Главный тренер "Спартака" Руй Витория отказался говорить о возможной отставке после разгромного поражения в игре с "Зенитом".

"В такие моменты мужчина должен принять то, что произошло. Делать такие громкие заявления (об отставке. — Прим. Лайфа) нельзя", — заявил Витория журналистам после матча.