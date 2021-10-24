"Мужчина должен принять то, что произошло": Витория отказался отвечать на вопросы об отставке после разгрома от "Зенита"
Красно-белые потерпели чувствительное поражение со счётом 1:7 в главном матче 12-го тура РПЛ.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Главный тренер "Спартака" Руй Витория отказался говорить о возможной отставке после разгромного поражения в игре с "Зенитом".
"В такие моменты мужчина должен принять то, что произошло. Делать такие громкие заявления (об отставке. — Прим. Лайфа) нельзя", — заявил Витория журналистам после матча.
Напомним, в матче 12-го тура РПЛ "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать от Витории подать в отставку.
Футбол. Интересное по теме
Как Германия с Бразилией: "Зенит" забил семь мячей и разгромил "Спартак" в домашнем матче РПЛ
сегодня в 17:54
Какая боль: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче чемпионата Англии
сегодня в 17:24
Мадрид снова на коне: "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в Эль-Класико
сегодня в 16:13
Комментариев: 0