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Мадрид снова на коне: "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в Эль-Класико

Благодаря этому результату подопечные Карло Анчелотти вырвались на первую строчку чемпионата страны.

24 октября, 16:13
<p>Фото © Twitter / Real Madrid C.F</p>

Фото © Twitter / Real Madrid C.F

Мадридский "Реал" на выезде одержал важнейшую победу в принципиальном матче против "Барселоны" в рамках десятого тура Ла Лиги. Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счётом 2:1.

Авторами забитых мячей в составе "сливочных" стали защитник Давид Алаба и нападающий Лукас Васкес, тогда как у "Барселоны" единственный гол забил Агуэро. Отметим, что каталонцы не могут победить в Эль-Класико с 2019 года. Тогда "Барса" сумела победить на выезде благодаря голу Ивана Ракитича.

"Реал" после 10 матчей сумел выйти на первое место, которое теперь будет делить с "Севильей" и "Реалом Сосьедад" — у всех команд по 20 очков. "Барселона" же идёт восьмой, имея в активе 15 баллов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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