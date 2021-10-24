Мадридский "Реал" на выезде одержал важнейшую победу в принципиальном матче против "Барселоны" в рамках десятого тура Ла Лиги. Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счётом 2:1.

Авторами забитых мячей в составе "сливочных" стали защитник Давид Алаба и нападающий Лукас Васкес, тогда как у "Барселоны" единственный гол забил Агуэро. Отметим, что каталонцы не могут победить в Эль-Класико с 2019 года. Тогда "Барса" сумела победить на выезде благодаря голу Ивана Ракитича.