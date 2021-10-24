Мадрид снова на коне: "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в Эль-Класико
Благодаря этому результату подопечные Карло Анчелотти вырвались на первую строчку чемпионата страны.
Фото © Twitter / Real Madrid C.F
Мадридский "Реал" на выезде одержал важнейшую победу в принципиальном матче против "Барселоны" в рамках десятого тура Ла Лиги. Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счётом 2:1.
Авторами забитых мячей в составе "сливочных" стали защитник Давид Алаба и нападающий Лукас Васкес, тогда как у "Барселоны" единственный гол забил Агуэро. Отметим, что каталонцы не могут победить в Эль-Класико с 2019 года. Тогда "Барса" сумела победить на выезде благодаря голу Ивана Ракитича.
"Реал" после 10 матчей сумел выйти на первое место, которое теперь будет делить с "Севильей" и "Реалом Сосьедад" — у всех команд по 20 очков. "Барселона" же идёт восьмой, имея в активе 15 баллов.
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