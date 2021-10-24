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Какая боль: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче чемпионата Англии

Команда Юргена Клоппа ещё по ходу первого тайма сняла все вопросы об исходе принципиального противостояния.

24 октября, 17:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://web.facebook.com/LiverpoolFC/photos/pcb.10160863525107573/10160863512017573/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liverpool FC</a></p>

Фото © Facebook / Liverpool FC

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном и крайне принципиальном матче девятого тура Английской премьер-лиги.

Судьба встречи, по сути, была решена ещё в первом тайме, за который "Ливерпуль" забил сразу четыре мяча в ворота Де Хеа. Сначала Наби Кейта огорчил "Юнайтед", чуть позже Жота удвоил преимущество "Ливерпуля". Затем слово взял Мохаммед Салах, который сумел отличиться дважды в первые 45 минут, а ещё один забил после перерыва.

По ходу второго тайма МЮ попытался хоть как-то переломить ход игры. Однако мяч Роналду судьи не засчитали после вмешательства VAR. Добавил проблем и Поль Погба, который заработал красную карточку. В итоге уверенная победа команды Юргена Клоппа — 5:0.

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В турнирной таблице "Ливерпуль" поднялся на второе место, продолжая преследовать "Челси". МЮ же идёт на седьмой строчке, отставая от лидеров на восемь очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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