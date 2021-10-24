"Ливерпуль" на выезде разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном и крайне принципиальном матче девятого тура Английской премьер-лиги.

Судьба встречи, по сути, была решена ещё в первом тайме, за который "Ливерпуль" забил сразу четыре мяча в ворота Де Хеа. Сначала Наби Кейта огорчил "Юнайтед", чуть позже Жота удвоил преимущество "Ливерпуля". Затем слово взял Мохаммед Салах, который сумел отличиться дважды в первые 45 минут, а ещё один забил после перерыва.

По ходу второго тайма МЮ попытался хоть как-то переломить ход игры. Однако мяч Роналду судьи не засчитали после вмешательства VAR. Добавил проблем и Поль Погба, который заработал красную карточку. В итоге уверенная победа команды Юргена Клоппа — 5:0.