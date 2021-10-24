Судьба матча была решена ещё в первом тайме. Сначала Азмун открыл счёт, затем Клаудиньо отправил мяч в девятку ворот Максименко, а Азмун и Мостовой после этого довели счёт до крупного. В начале второго тайма Промес отыграл один мяч, однако Мостовой, Дзюба и Ерохин забили ещё по разу и запротоколировали разгром "Спартака".