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Как Германия с Бразилией: "Зенит" забил семь мячей и разгромил "Спартак" в домашнем матче РПЛ

Команда Сергея Семака продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата страны.

24 октября, 17:54
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" на своём поле разгромил московский "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ. Финальный свисток зафиксировал викторию команды из Северной столицы со счётом 7:1.

Судьба матча была решена ещё в первом тайме. Сначала Азмун открыл счёт, затем Клаудиньо отправил мяч в девятку ворот Максименко, а Азмун и Мостовой после этого довели счёт до крупного. В начале второго тайма Промес отыграл один мяч, однако Мостовой, Дзюба и Ерохин забили ещё по разу и запротоколировали разгром "Спартака".

"Ахмат" дома переиграл "Урал" в матче РПЛ

"Ахмат" дома переиграл "Урал" в матче РПЛ

Команда Сергея Семака продолжает уверенно лидировать в РПЛ, имея в активе 26 очков. "Спартак" же седьмой с 17 баллами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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