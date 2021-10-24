"Пусть приберегут советы": Политолог жёстко ответил на новые требования Украины по Крыму
Спикер украинского МИД, вероятно, решил поднять пустыми заявлениями свой статус, однако это пропащая идея, отрезал Бальбек.
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В дилетантских советах от Киева Крым не нуждается, заявил политический эксперт Руслан Бальбек. Особенно, по его мнению, это касается сферы здравоохранения — Россия полностью выполняет обязательства перед гражданами, в том числе в области борьбы с коронавирусом, отметил бывший депутат Госдумы. Также он заявил, что полуострову не интересно мнение Киева относительно внутренней политики.
"Если спикер украинского МИД решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберёмся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережёт свои советы для более внимательных слушателей", — сказал Бальбек в интервью РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко выдвинул России от лица Украины новые требования по Крыму и Донбассу. В частности, по заявлениям Киева, Москва должна "обеспечить базовые потребности" жителей этих регионов, куда входит и защита от коронавируса.
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о планах Киева создать так называемые пункты прямой коммуникации с Крымом и Донбассом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие инициативы провокацией. Российский дипломат уверена, что киевские власти просто хотят помешать жителям полуострова быть услышанными на международных площадках.
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