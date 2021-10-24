В дилетантских советах от Киева Крым не нуждается, заявил политический эксперт Руслан Бальбек. Особенно, по его мнению, это касается сферы здравоохранения — Россия полностью выполняет обязательства перед гражданами, в том числе в области борьбы с коронавирусом, отметил бывший депутат Госдумы. Также он заявил, что полуострову не интересно мнение Киева относительно внутренней политики.

"Если спикер украинского МИД решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберёмся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережёт свои советы для более внимательных слушателей", — сказал Бальбек в интервью РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко выдвинул России от лица Украины новые требования по Крыму и Донбассу. В частности, по заявлениям Киева, Москва должна "обеспечить базовые потребности" жителей этих регионов, куда входит и защита от коронавируса.