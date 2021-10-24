Аэропорты Северного Кавказа начнут принимать иностранцев с электронными визами
Согласно распоряжению кабмина РФ, въехать в регион по таким документам туристы смогут через воздушные гавани Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Нальчика и Минеральных Вод.
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Аэропорты Северного Кавказа в числе других включили в список пунктов пропуска иностранных граждан по электронной визе РФ. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указан перечень из 20 аэропортов, пункты пропуска которых получили соответствующие полномочия. Самой ближайшей для Северного Кавказа территорией, где действуют электронные визы, ранее был аэропорт Ростова-на-Дону. Теперь же въехать в регион по таким документам иностранные граждане смогут через аэропорты Владикавказа в Северной Осетии, Грозного в Чечне, Махачкалы в Дагестане, Нальчика в Кабардино-Балкарии, а также Минеральных Вод в Ставропольском крае.
Напомним, в октябре 2020 года правительство утвердило список КПП для въезда в Россию по электронной визе. Тогда в перечень вошло 29 пограничных пунктов, в частности международные аэропорты.
Ранее Лайф писал, что теперь зарегистрироваться по месту пребывания можно на "Госуслугах" без визита в МФЦ. Раньше гражданину и всем собственникам жилого помещения приходилось обращаться в многофункциональные центры или отделение МВД для подачи заявления. Теперь это можно сделать в электронном виде.
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