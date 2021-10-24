Аэропорты Северного Кавказа начнут принимать иностранцев с электронными визами

Аэропорты Северного Кавказа в числе других включили в список пунктов пропуска иностранных граждан по электронной визе РФ. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указан перечень из 20 аэропортов, пункты пропуска которых получили соответствующие полномочия. Самой ближайшей для Северного Кавказа территорией, где действуют электронные визы, ранее был аэропорт Ростова-на-Дону. Теперь же въехать в регион по таким документам иностранные граждане смогут через аэропорты Владикавказа в Северной Осетии, Грозного в Чечне, Махачкалы в Дагестане, Нальчика в Кабардино-Балкарии, а также Минеральных Вод в Ставропольском крае.

Напомним, в октябре 2020 года правительство утвердило список КПП для въезда в Россию по электронной визе. Тогда в перечень вошло 29 пограничных пунктов, в частности международные аэропорты.