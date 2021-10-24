Психолог объяснил, зачем несвободные мужчины сидят на сайтах знакомств

Писатель и телеведущий Павел Раков в беседе с Пятым каналом назвал четыре причины, почему мужчина, находясь в отношениях, продолжает зависать на сайтах знакомств.

"Такой мужчина не ценит эти отношения и не боится потерять женщину. Тогда — бежать и бежать как можно скорее из отношений. И, если он не будет пытаться вернуть свою девушку подарками, яркими поступками, знаками внимания, значит, не было любви или просто женщина выбрала абьюзера", — пояснил Раков.

Автор книг по психологии успеха отметил, что, в случае если принято решение расстаться, сделать это нужно без скандалов и истерик, спокойно и сохраняя собственное достоинство.

Второй причиной писатель назвал нехватку общения. По его словам, с женщиной может не быть общих тем для разговоров. В таком случае Раков посоветовал узнать, что любит обсуждать мужчина. Успешные представители сильного пола с радостью поговорят о бизнесе, политике, здоровье.

"Если у женщины любимые темы — дети, отношения, магазины, значит, в этой паре бездна, кроме секса их ничего не связывает", — отметил собеседник.

Также эксперт предположил, что мужчине может не хватать признания. По его словам, в некоторых парах женщина воспринимает любые старания и достижения партнёра как должное. В данном случае Раков посоветовал научиться вдохновлять и мотивировать кавалера.

Четвёртый вариант — это сексуальная проблема. И ключ к её решению, по мнению специалиста, — навыки флирта.

"Да, флиртовать: сначала кокетничать, потом слегка дистанцироваться, и тогда у пары вновь начнутся брачные игры — как в природе — игра в кошки-мышки. И зажжётся искра", — объяснил коуч.

Если мужчина в отношениях ведёт себя так, будто не ценит женщину, значит, так оно и есть, подчеркнул Раков. По его словам, не стоит глубоко копаться в причинах, следует усовершенствовать навыки тотального влияния на партнёра.