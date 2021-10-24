Москвичей попросили отказаться от поездок на авто из-за самой холодной ночи осени

В ночь на 25 октября температура воздуха в Москве опустится ниже нуля, в результате на дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят быть осторожными и по возможности отказаться от использования личного транспорта.

"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом", — сказано в сообщении в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Если использование личного автомобиля необходимо, стоит быть внимательным, ведь летние шины в таких условиях увеличивают шансы попасть в ДТП. На дорогах следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать лишних манёвров, уточнили в Дептрансе.