Москвичей попросили отказаться от поездок на авто из-за самой холодной ночи осени
Если же такой возможности нет, на дорогах водителям следует быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, предупредили в Дептрансе.
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В ночь на 25 октября температура воздуха в Москве опустится ниже нуля, в результате на дорогах может образоваться гололедица. Водителей просят быть осторожными и по возможности отказаться от использования личного транспорта.
"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом", — сказано в сообщении в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.
Если использование личного автомобиля необходимо, стоит быть внимательным, ведь летние шины в таких условиях увеличивают шансы попасть в ДТП. На дорогах следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать лишних манёвров, уточнили в Дептрансе.
Ранее автомобилистам напомнили особенности вождения в осенне-зимний период. Так, водителям следует помнить, что сцепление колёс с дорогой меняется вместе с погодными условиями.
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