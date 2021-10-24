Москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала осени

В Москве ночь на понедельник станет самой холодной с начала осени, температура может опуститься до минус трёх градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки — в Москве до минус 1 — минус 3, в Подмосковье — 0 — минус 5. Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне", — цитирует синоптика РИА "Новости".

Тишковец также предупредил о гололедице. По его словам, утром дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в один–два миллиметра. Метеоролог призвал автомобилистов и пешеходов быть особенно осторожными.