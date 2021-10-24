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Премьер Израиля назвал безграничным потенциал сотрудничества с РФ в экономике, науке и культуре

Он также заметил, что провёл с российским президентом Владимиром Путиным очень хорошую и содержательную беседу во время поездки в Сочи.

24 октября, 10:16
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Сотрудничество России и Израиля в сферах экономики, науки, культуры и технологий безгранично. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Бенет.

"Потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества безграничен, учитывая тот факт, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных граждан", — сказал он на заседании правительства.

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Бенет заметил, что провёл с президентом РФ Владимиром Путиным очень хорошую и содержательную беседу во время поездки в Сочи.

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Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась в Сочи 22 октября и продлилась более пяти часов. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами. Лидеры обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Бенет, впервые посетивший Россию после вступления в должность в июне, назвал встречу с Путиным прекрасной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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