Премьер Израиля назвал безграничным потенциал сотрудничества с РФ в экономике, науке и культуре

Сотрудничество России и Израиля в сферах экономики, науки, культуры и технологий безгранично. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Бенет.

"Потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества безграничен, учитывая тот факт, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных граждан", — сказал он на заседании правительства.

Бенет заметил, что провёл с президентом РФ Владимиром Путиным очень хорошую и содержательную беседу во время поездки в Сочи.